Taylan Antalyalı golden sonra sevinmedi

MKE Ankaragücü’nde Galatasaray’dan kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılılar karşısında attığı gol sonrasında sevinmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden mağlup ayrılan Ankara ekibinin tek golünü 7. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Emre Kılınç’ın ortasında kale önünde topu alan Taylan, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak Ankaragücü’ne transfer olan 27 yaşındaki futbolcu golden sonra sevinmedi.

Taylan Antalyalı bu golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu daha önce de Hatayspor ağlarını havalandırmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Taylan, 80. dakikada yerini Pedro Moreira’ya bıraktı.