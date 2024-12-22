Taylan Güraslan'dan Mevcut Başkan Nuri Çolakoğlu'na Eleştiri ve Canlı Yayın Daveti

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Taylan Güraslan, kulübün mali yönetimine yönelik önemli iddialarda bulundu. Güraslan, “Tabela reklamları topladınız, yemek organizasyonları yaptınız, dünya kadar yardım geldi ama hiçbirini açıklamadınız. Şuradan bu kadar para aldık, buraya harcadık diye neden bir basın açıklaması yapmıyorsunuz? İnsanlardan topladığınız paraların hesabını verin,” ifadelerini kullandı.

Güraslan, sosyal medyada yapılan bağış çağrılarının kulübün güvenilirliğine zarar verdiğini belirterek, “Sofralar kurulunca samimi gelmiyor. Bu kulüp sizin A.Ş. şirketiniz değil, halktan toplanan yardımları nerelere harcadığınızı şeffaf bir şekilde açıklayın,” dedi.

Silivrispor eski başkanı, Nuri Çolakoğlu’na açık bir çağrıda bulunarak, “Hodri meydan, canlı yayına çıkalım ve her şeyi konuşalım,” teklifinde bulundu. Güraslan’ın bu açıklamaları spor camiasında yankı uyandırırken, mevcut yönetimin bu eleştiri ve davete nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.