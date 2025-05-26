Taylan Güraslan'dan Silivrispor'da Üyelik Skandalı İddiası!

Silivrispor’un eski kulüp başkanlarından Taylan Güraslan, yaklaşan kongre süreci öncesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Silivri Haber Ajansı'na konuk olan Güraslan, kulüp üyelik listelerinin büyük ölçüde eksiltildiğini ve bu durumun kulüp tarihinde bir ilk olduğunu belirtti.

“1.300 üyeden 700’e düşürüldü”

Güraslan, kulüp başkanlığını bıraktığı dönemde 1.160’ın üzerinde resmi üyeye sahip olduklarını, ancak 7 Haziran’daki kongre öncesi açıklanan listede sadece 760 civarında ismin yer aldığını ifade etti. Üyelikten çıkarılan kişilerin büyük çoğunluğunun kendi döneminde kulübe kazandırıldığını vurgulayan Güraslan, “Listeden 300’den fazla kişi silinmiş. Gerekçe olarak üye kayıt formlarının eksikliği gösteriliyor. Ancak bu formlar kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Evraklar kaybedildiyse, bu üyelerin değil, mevcut yönetimin sorunudur” dedi.

“Volkan Yılmaz’ın da üyeliği silinmiş”

Silinen isimler arasında sadece vatandaşlar değil, kamuoyunun tanıdığı önemli isimlerin de yer aldığına dikkat çeken Güraslan, “Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın bile üyelik kaydı listede yer almıyor. Kulübe yıllarca maddi manevi destek veren sanayiciler, esnaflar, geçmiş dönem yöneticileri bile üyelikten çıkarılmış durumda” şeklinde konuştu.

“Amaç ne, kime fayda sağlıyor?”

Silinen üyelerin belli bir döneme ya da kişilere yakınlığı sebebiyle mi çıkarıldığı sorusunun cevabını mevcut yönetimin vermesi gerektiğini söyleyen Güraslan, “Silivri gibi 300 bin nüfuslu bir ilçede, 700 kişiyle kongreye gitmek kulübün demokratik yapısına aykırıdır. Bu uygulama Silivrispor’a ambargodur. Hiçbir başkan bugüne kadar böyle bir yola başvurmadı” ifadelerini kullandı.

“Kulüp halkın kulübü, kimseyi küstürmeyin”

Güraslan son olarak, mevcut yönetime çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Listeleri bir an önce gözden geçirin. Eski üye listesini, yeni listeyle karşılaştırarak kamuoyuyla paylaşın. Bu kulüp, Silivri halkının kulübüdür. İnsanları üyelikten silerseniz, maçınıza da taraftarınız gelmez, desteğiniz de olmaz.”

Yanıt hakkı doğmuştur

Yayında ismi geçen mevcut kulüp başkanı Nuri Çolakoğlu ve diğer ilgililere cevap hakkı doğmuştur. Silivri Haber Ajansı olarak ilgili taraflara açıklama yapmaları için platformlarımızın açık olduğunu belirtiriz.

