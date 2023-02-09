Tayland Başbakanı Prayut'tan Türk Büyükelçiliğine ziyaret

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy ile bir araya gelerek, Türkiye’ye 5 milyon baht (yaklaşık 2.8 milyon Türk Lirası) maddi destek yardımında bulundu.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Türkiye’nin Bangkok Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy ile bir araya gelen Başbakanı Prayut, Tayland hükümeti adına Türkiye’ye 5 milyon baht (yaklaşık 2.8 milyon Türk Lirası) maddi destek yardımında bulundu. Başbakan Prayut, yapılan maddi desteğin Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım çabalarını desteklemeyi ve bu zor zamanda Tayland’ın Türkiye ile dayanışmasını ifade ettiğini belirtti.

Tayland Afet Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yardım organizasyonu kapsamında ise aralarında doktor ve mühendislerin bulunduğu 42 kişi ve 2 köpekten oluşan profesyonel bir arama-kurtarma ekibi deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere akşam saatlerinde başkent Bangkok’tan Türkiye’ye doğru yola çıkmıştı.

Öte yandan Tayland’ın Bangkok Büyükelçiliği, Türkiye’de deprem bölgesine gönderilmek üzere erzak ve yardım kampanyası yürütüyor.