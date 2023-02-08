Tayvan, Türkiye için el ele verdi

Tayvan’da düzenlenen “Türkiye İçin Dua Edelim” adlı etkinlikte Türk bayrağı ışıklarla dev ekranlara yansıtıldı.

Tayvan, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yardım göndermeye devam ediyor. Başkent Taipei’de “Türkiye İçin Dua edelim” adlı etkinlik düzenlendi. Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelere yardım çağrısı yapılan etkinlikte konuşan Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek, Tayvan’ın yapmış olduğu 130 kişilik kurtarma ekibi ve 2.2 milyon dolarlık maddi yardımlar için tüm Tayvan halkına teşekkür etti. Berdibek, konuşmasının sonunda depremzedeler için kıyafet ve yardım malzemeleri bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Bereibek Tzu Chı Vakfına depremzedelere bağışladıkları 25 ton battaniye için de ayrıca teşekkür etti.

Etkinlikte LED ışıklarla Türk bayrağı dev ekranlara yansıtıldı. Etkinliğe konuklar Türk bayrağını temsilen kırmızı ve beyaz laleleri deprem felaketinde hayatını kaybedenler için sahneye bıraktı.

Öte yandan etkinlikte bir gün önce de Tayvan’ın en yüksek binası olan Taipei 101 duvarlarına lazerle “Türkiye İçin Dua Edelim” yazısı yansıtıldı.