Tazminat mağduru 350 işçi eylem kararı aldı

Kırklareli’nde bir iplik dokuma fabrikasında çalışan 350 işçi, iki aydır tazminatları ödenmediği gerekçesiyle eylem hazırlığına başladı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde faaliyet gösteren Damteks İplik Dokuma Fabrikası’nda çalışan 350 işçi, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla fabrika önünde protesto yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık iki ay önce üretimi durduran Damteks İplik Dokuma Fabrikası’nın yönetiminin, çalışanlara tazminatlarının ödeneceğine dair verdiği sözü yerine getirmediği ve aradan geçen zamana rağmen 350 işçinin hakları olan tazminatlar hala ödenmediği ileri sürüldü.

Uzun süredir beklemelerine rağmen alacaklarını tahsil edemeyen mağdur işçiler, seslerini duyurmak için harekete geçme kararı aldı. Protesto eylemi için hazırlık yapan işçiler, kamuoyunun desteğiyle yaşanan adaletsizliğin giderilmesini ve haklarının bir an önce teslim edilmesini talep ediyor.