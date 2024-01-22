Tazyikli su havaya fışkırdı, cadde göle döndü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi’nde kanalizasyon patladı. Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.
Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.