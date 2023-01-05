TBB ve TSE standardizasyon alanında iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında belediyelerin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

TBB ile TSE arasında belediyelerin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Söz konusu protokolün imza törenine, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve iki kurumun temsilcileri katıldı. Yerel yönetim hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamak ve destek olmak amacıyla hazırlanan protokol çerçevesinde, belgelendirme ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol ile ayrıca, belediyelerin sorumluluk sahasında bulunan hizmetlerdeki standardizasyon ve uygunluk başvurularının indirimli olarak sunulması ve Türk Standartları Enstitüsünün görev alanlarında belediye personel ve idarecileri için eğitim programları düzenlenmesi öngörülüyor.

“Yerel kalkınma bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir noktaya gitti”

İmza protokolünde konuşan Fatma Şahin zamanın iyi okunması gerektiğini belirterek, “Dünya sürdürülebilir kalkınma, insanı kalkınma, çevresel kalkınma diyor. Bir taraftan küresel ısınmayı azaltacak yeşil ve akıllı şehirler olmaya çalışıyor. Pandemiden sonra sağlıklı şehir olma en önemli başlıklardan bir tanesi ve sonuçta şehirler birbirleriyle yarışıyor. Rekabet hem kurumlarda hem insanı yönde hem de küreselleşmede en önemli başlıklardan bir tanesi. Bu yüzden yerel kalkınma bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir noktaya gitti” ifadelerini kullandı.

“Belediyelerimizin hizmet standardı yükselecek”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Standartları Enstitüsü ile imzalanan protokolün önemini belirterek; başarının anahtarının standartların korunmasında olduğunun altını çizdi. Şahin, “Yeni değişen çağda kültürel miras en büyük hazinemiz; bunu kim daha çok tesisleşip kim bunu daha iyi tanıtırsa o çok daha iyi tanıtırsa o çok daha iyi bir vizyon belediyeciliği, marka belediyeciliği oluşturuyor. Günün sonunda o şehirde yaşayan herkesin yaşamına dokunup, yaşam kalitesini arttırıp vatandaş memnuniyetini arttırmak da standarttan geçiyor” diye konuştu. Protokol çerçevesinde yapılacak iş birliğiyle belediyelerin standardizasyon çalışmalarının destekleneceğini vurgulayan TBB Başkanı Şahin, vatandaşlara sunulan belediye hizmetlerinin de standardının yükselmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

“Türkiye yüzyılında yerel yönetimlerimizle, enstitümüzün kalite ve standardizasyon gücünü birleştiriyoruz”

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ise şöyle konuştu:

“Türkiye yüzyılında yerel yönetimlerimizle, enstitümüzün imkanlarını; laboratuvar altyapısını ve personel alt yapısını hizmete açmış olduk. Bu iş birliğiyle eğitim alanlarımızda, test altyapımızda bir iş birliği geçekleştirmiş olacak”

Açılış konuşmalarının ardından iş birliği protokolü, TBB Başkanı Şahin ile TSE Başkanı Şahin tarafından imzalandı.