TBESF ile Vestel sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Vestel arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ana sponsoru Vestel oldu. 2024 Paralimpik Olimpiyatları öncesinde yapılan bu iş birliğiyle Vestel, dünya şampiyonluğu elinde bulunduran Ampute Futbol Milli Takımı başta olmak üzere toplam 15 farklı branşa destek verecek.

TBESF ve Vestel arasındaki anlaşmanın detayları, Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve TBESF sporcularının katılımıyla gerçekleşen imza töreninde aktarıldı. Konuşmasına depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başlayan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Vestel olarak bizim sponsorluklarımız, sadece bugün ilan edeceğimiz sponsorluklarla sınırlı değil. Voleybolun 7 yıldır ana sponsoruyuz. Jimnastik Federasyonu ile ana sponsorluğumuz var. Trabzonspor ve Kastamonu Kadın Hentbol Takımı’nın da ana sponsoruyuz. Çünkü biz, sporu sadece bir sosyal sorumluluk olarak görmüyoruz. Bunun aynı zamanda marka değeri olarak da katkısı var. Bizim markamıza katkısı olduğu gibi. Aynı zamanda iş birliği yaptığımız federasyonun marka değerine de katkısı var. Brand Finance verilerine göre Vestel markasının marka değeri son 4 yıl içerisinde 250 milyon dolardan 750 milyon dolara gelmiş durumda. Bunda hiç şüphesiz sporun da katkısı var” ifadelerini kullandı.

Ergün Güler: “Voleybolda olduğu gibi federasyonumuzu da bir marka haline getirmek istiyoruz”

TBESF ile aralarındaki sponsorluk anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Güler, “Muaz Bey’le de geçen sene bir araya geldiğimizde çok kısa bir görüşme oldu. Biz bu spora ve sosyal sorumluluklara bakış açımızı belirttiğimizde kendisi de aynı görüşü ifade etti. Spor dalını, markayı, sosyal sorumluluğu daha da büyüterek yerine getirme imkanı oluyor. İnşallah aynen voleybolda olduğu gibi federasyonumuzu da, spor dalımızı da bir marka haline getirmek istiyoruz. Bugün voleybol iyi bir örnek. 3 yıldır kullandığımız ‘Biz voleybol ülkesiyiz’ diye bir slogan var. Bu herkes tarafından ezbere biliniyor. İnşallah bu sloganın bir benzerini federasyonumuz ve genç kardeşlerimiz için bulacağız. Tıpkı orda olduğu gibi bütün milletimizin zihnine ve kalbine kazıyor olacağız” diye konuştu.

Muaz Ergezen: “1800 vatandaşımızın maalesef bu depremde amputeye uğradığını tespit ettik”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise “1800 vatandaşımızın maalesef bu depremde amputeye uğradığını tespit ettik. Bizler hemen bir pozisyon alarak tüm ülkedeki kulüplerimize, arkadaşlarımızla birlikte federasyon olarak yazı yazdık. Dedik ki; şehrimizde bulunan tüm yaralı kardeşlerimizi hastanelerde ziyaret edelim. Onlara hayatın devam ettiğini. Umudun var olduğunu, her doğan güneşin yeni bir umut olduğunu anlatalım. Yanlarında olduğumuzu ifade edelim. Bunu da en yakından yaşayan, en çok bilen bu sıkıntıları daha önceden yaşamış olan bizim federasyonumuz. Çünkü bizim branşlarımızda daha önce de deprem felaketi yaşamış, hayata bir şekilde tutunmuş, belki ampütasyona uğramış, belki sevdiklerini kaybetmiş sporcularımız var. Madem ki bu hayatın içindeyiz, nefes alıp vermekteyiz. Her zaman umudu taze tutalım. İnsanlarımıza bunu anlatalım diye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Ergezen: “TBESF sporcuları, tüm insanlara umudu anlatan sporcular”

TBESF sporcularının daha fazla fark edilmeleri için çabaladıklarını aktaran Ergezen, “Bizler görsel bir mücadele azminden daha ziyade herkesin kalbiyle de bizimle beraber olduğu, mücadelemizi derinden hissettiğimiz spor branşlarıyla uğraşmaktayız. Çünkü TBESF sporcuları, belki bir uzuvları eksik, belki birkaç uzuvları eksik ama en çok da hayatı seven, hayata umutla tutunan ve tüm insanlara umudu anlatan sporcular. Mücadelemizle, inancımızla, azmimizle, sevdamızla çabalıyoruz. Birçoğunuz müsabakalardaki görüntülere şahitsiniz. Hep insanların arkadaşlarımızı daha çok fark etmeleri, onlarla daha çok iletişim kurmaları çabası içinde olduk” şeklinde konuştu.

Ergezen: “Şu anda Türkiye’nin en başarılı federasyonuyuz”

Muaz Ergezen, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili ise, “Maddi imkanların ötesinde dünyaya mal olmuş Vestel gibi büyük bir markanın bizlerin yanında olmasının parayla ölçülemeyecek kadar büyük bir manevi kıymeti vardır. Bizler de ülkemizin gurur kaynağı olan firmaların yanımızda olmasıyla daha büyük bir azim ve mutlulukla sahaya çıkmaktayız. Bugün geldiğimiz noktada bizler Türkiye’ye en çok madalya getiren federasyonuz. Yakın zamanda ampute futbol dünya şampiyonu olduk. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye’nin en başarılı federasyonuyuz. Bu aldığımız kupa ve madalyaları da hep aziz milletimize armağan ettik. Bizler de bu milletin sevgisiyle yürüyeceğimizi çok iyi biliyoruz ve bunun farkındayız. Her sıkıntımızda, her derdimizde bize bütün kapıları açan sayın cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Güler’e de bu iş birlikteliğinde bize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.