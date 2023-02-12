TBF'den Selçuk Yaşar için taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

TBF'den Selçuk Yaşar için taziye mesajı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.