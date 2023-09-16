TBL: Kağıtspor - TED Ankara Kolejliler maçının ardından

Yeni sezonun ilk maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’e 84-74 mağlup olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, karşılaşmadan sonra oyunu, oyuncularını ve hedeflerini değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’e 84-74 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı değerlendirmede takımın ilk karşılaşmadaki performansını ve yeni sezon hedeflerini paylaştı. Yolcu, "Bu sezon geçen seneye göre daha çok mücadele edecek bir takımımız var. Ki bunu çalışmalarla ve hazırlık maçlarıyla gösteriyoruz. Yeni sezonun bu ilk maçını kazanmayı da çok istiyorduk. Belki onun baskısı vardı. Asist dönmesi, top kayıplarında çok büyük bir farkımız vardı, rakibimizi çok büyük top kayıplarına sevk etmişiz ama ribauntlarda 43’e 26 ezici üstünlükleri var. Maç da buradan gitti" dedi.

"Bu maç bize uyarı oldu"

Yabancı oyuncuların performanslarını da değerlendiren tecrübeli başantrenör Yolcu, "Üzüldüğüm kısa yabancımız daha ne demek istediğimizi anlayamadı. Uzunumuz iyi, Türklerim iyi. Bu lige yeni gelen çocuklar ama daha da iyi olacaklar. Sakatlarımız var. Daha rotasyonla oynadım ama ben umutluyum. Kendi aramızda yapılabilecekleri görüşüp acil önemimizi alırız. Bu bize uyarı da oldu. Oturup bu maçın hatalarını seyredeceğiz. Yabancı gardımızın adaptasyon sürecini bekliyoruz. Ama antrenman ve hazırlık maçlarında bugünkü oyununun tam tersiydi" diye konuştu.

"Uzunumuz fark oluşturacak"

Oyuncularının performanslarından memnun olduğunu dile getiren Yolcu, "Uzunumuzun iyi olduğunu, fark ortaya koyacağını biliyoruz. Ama kısamızın da fark oluşturmasını bekliyoruz. Bugün durağandı. Özetle birinci periyottaki farkı çıkaramadık. Ribaunt hariç her yerde enerjiden çok memnunum. Bırakmadık. İyi takımız, kaliteli takımız. Hedefimiz geçen seneden daha iyi olacak. En kısa sürede güzel şeyler gelecek" ifadelerini kullandı.