TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 102 - MKE Ankaragücü: 92
Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 102-92 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 102-92 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Ahmet Taner İbin, Barış Turgut
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 31, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 14, Barboros Bozkurt 7, Hakan Şanlı 4, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 11, Eren Beyaz 2, Sertan İbrahim Sarı 8
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
MKE Ankaragücü: Can Urşan, Kyan Shakeel Anderson 33, Eser Yanmaz, Mevlüt Melih Doğan, Burak Selen 5, Alican Güney 10, İlhan Barış Gökalp, Burak Eşlik 10, Kemal Canbolat 4, Marcus Joe Weathers 11, Mutlu Akpınar 4, Baran Yurduşen 15
Başantrenör: Vakıf Cihangir Halil Üner
1.Periyot: 22-22 (Beraberlik)
İlk yarı: 49-44 (Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 72-71 (Kağıtspor lehine)