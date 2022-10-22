TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98

Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u ağırladı. Maçı 75-98 konuk ekip kazandı.

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol’u ağırladı. Maçı 75-98 konuk ekip kazandı.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Mesut Öztürk xx, Burak Erkan xx

KBB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xxx 21, Desure Tyrone Buie xxx 23, Cihan Amasyalı x 4, Özgür Şahin x, Yalım Olcay xx 11, Eren Özen x, Mert Ulutaş xx 10, Mete Tekçevik x, Eren Beyaz x 6

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Yılyak Samsunspor Basketbol: Marguis Jurell Wright xxx 22, Temel Berkcan Keskindemir x, Doğukan Şanlı x 6, Ege Eskinazi x 5, Abdoulaye Gueye xxx 15, Muhammet Engin Kalkan x 2, Mert Ali Sert xx 10, Atakan Erdek x 2, Alihan Deniz Genç xx 16, Ege Yaşar x 2, Mustafa Erdoğan x 4, Göktuğ Baş xx 14

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 23-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 42-45 (Samsunspor lehine)

3. Periyot: 60-74 (Samsunspor lehine)

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98