TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 98
Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u ağırladı. Maçı 75-98 konuk ekip kazandı.
Türkiye Basketbol Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Yılyak Samsunspor Basketbol’u ağırladı. Maçı 75-98 konuk ekip kazandı.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Mesut Öztürk xx, Burak Erkan xx
KBB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xxx 21, Desure Tyrone Buie xxx 23, Cihan Amasyalı x 4, Özgür Şahin x, Yalım Olcay xx 11, Eren Özen x, Mert Ulutaş xx 10, Mete Tekçevik x, Eren Beyaz x 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Yılyak Samsunspor Basketbol: Marguis Jurell Wright xxx 22, Temel Berkcan Keskindemir x, Doğukan Şanlı x 6, Ege Eskinazi x 5, Abdoulaye Gueye xxx 15, Muhammet Engin Kalkan x 2, Mert Ali Sert xx 10, Atakan Erdek x 2, Alihan Deniz Genç xx 16, Ege Yaşar x 2, Mustafa Erdoğan x 4, Göktuğ Baş xx 14
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 23-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 42-45 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 60-74 (Samsunspor lehine)