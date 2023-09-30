TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Gaziantep Basketbol: 81
Türkiye Basketbol Ligi üçüncü haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 81-80 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi üçüncü haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Gaziantep Basketbol’a 81-80 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Halil Erkoç, Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 10, Keith Martin Stone 21, Kevin Kaspar 5, Barboros Bozkurt 2, İbrahim Yıldırım 12, Hakan Şanlı 3, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 13, Beray Taşer, Sertan İbrahim Sarı 14
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Gaziantep Basketbol: Turan Altunbaş, Maurice Jerome Charles 22, Koray Çekici 4, Erkin Şenel 15, İbrahim Ethem Yılmaz 4, Dusan Cantekin 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Rolands FreiManis 17, Efe Sarıca 9, Ufuk Tan Ertan, Emirali Göktürk
Başantrenör: Ali Yıldırım
1. Periyot: 20-26 (Gaziantep Basketbol lehine)
İlk yarı: 34-39 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 55-55