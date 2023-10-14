TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Harem Spor: 81
Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği güçlü rakibi Harem Spor'a 81-80 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği güçlü rakibi Harem Spor’a 81-80 mağlup oldu.
Hakemler: Orkun Yurttaş, Yarkın Keskin, Mustafa Candemir Tabak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 22, Keith Martin Stone 24, Kevin Kaspar 5, Barboros Bozkurt 5, İbrahim Yıldırım, Hakan Şanlı 8, Berke Baran Akçam 5, Mert Ulutaş 11, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Harem Spor: Yiğit Özkan 3, Tuğberk Gedikli 10, Gökhan Aydın 3, Gökhan Karabıyık, Brandon Karl Huffman 15, Osiris Fldridge 21, Emre Can Akdümbek 2, Koralp Türk, Bertan Baştan 2, Ali Işık 25, Ege Eskinazi
Başantrenör: Adem Ören
1. Periyot: 22-19 (Kağıtspor lehine)
İlk yarı: 38-39 (Harem Spor lehine)
3.Periyot: 61-63 (Harem Spor lehine)