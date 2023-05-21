TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Haremspor: 106

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor'a 106-85 mağlup oldu.

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Haremspor: 106
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Haremspor’a 106-85 mağlup oldu.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Benhür İrcel xx, Erdoğan Çelebi xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Hakan Şanlı x 2, Desure Tyrone Buie x 8, Burak Can Dilmaç x 3, Cihan Amasyalı x 5, İbrahim Yıldırım x, Eren Özen x 6, Mert Ulutaş x 11, Murat Erensoy xx 16, Mete Tekçevik xx 12, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz xxx 22

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Harem: Donte Jaquan Clark xxx 14, Tuğberk Gedikli xxx 12, Ali Yüceoral x, Utku Saraloğlu xx 9, Berkan Aksu x 4, Onur Sonsırma x, Cem Efe Yüksel x 3, Gökhan Karabıyık x 2, İzzet Türkyılmaz xxx 15, Buğra Ertaş x 1, Alican Güney xx 9, Gligorije Rakocevic xxx 37

Başantrenör: Adem Ören

1. Periyot: 23-20 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 44-45 (Haremspor lehine)

3. Periyot: 69-74 (Haremspor lehine)