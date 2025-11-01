TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 93 - Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 78
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 93-78 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi’nin 8. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Pizzabulls Cedi Osman Basketbol’u 93-78 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Atakan Kaymak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kevin Kaspar 12, Kyle Justin Hunt 16, Mert Ulutaş 6, Sertan İbrahim Sarı 14, Keshun Deion Sherrill 17, Göktürk Gökalp Ural 17, Çağatay Çevik 3, Tarık Çolak, Ömer Faruk Ermat 2, Eren Özen, Elber Mirza Sucu, Ali Tuncer 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: Troy Chissell Franklin 29, Harun Can Doğan, Kemal Can Aktuna 10, Ali Işık 6, Julien Dimitri Ducree 6, Can Çevikel, Can Kurt, Atakan Şahinkaya 4, Yavuz Selim Kara, Bora Can Işık 3, Oğuzhan Tosun 12, Efe Mert Şekeroğlu 8
Başantrenör: Abdulkadir Serdar
1. Periyot: 22-18 (Kağıtspor lehine)
Devre: 37-42 (Cedi Osman Basketbol lehine)
3. Periyot: 62-54 (Kağıtspor lehine)