TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: 'Gazze'de yaşananlar uluslararası hukukun sınavı'

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Sakarya Üniversitesinde düzenlenen konferansta Gazze’de yaşanan insani krizin uluslararası hukuk açısından değerlendirmesini yaptı.

Sakarya Üniversitesinde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’in konuşmacı olduğu "Gazze’deki İnsani Kriz ve Uluslararası Hukuk" konulu konferans gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Gazze’de yaşananların yalnızca bölgesel bir çatışma değil, küresel bir vicdan meselesi olduğunu belirtti. Yüksel, savaşın hukuk açısından insanlığın kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, uluslararası hukukun bu tür krizlerde yetersiz kaldığını vurguladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların uluslararası hukuk açısından kritik bir dönemeç olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, bazı ülkelerin çifte standartlı yaklaşımlar sergilediğini söyledi. Bu süreçte Avrupa’daki adalet komisyonu başkanlarına mektuplar gönderdiğini belirten Yüksel, bu girişimlerin amacının dünya kamuoyuna Gazze’deki insanlık dramını anlatmak olduğunu dile getirdi. Yüksel, İsrail’in kuruluşundan bu yana işlediği insanlık suçlarının sistematik hale geldiğini, Gazze’de açlık ve kıtlığın bile bir savaş aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı’nın son kararlarına değinen Prof. Dr. Yüksel, Türkiye’nin bu davalarda aktif bir şekilde yer aldığını ve adaletin sağlanması için çaba gösterdiğini söyledi. Konuşmasında, Türkiye’nin uluslararası hukuk mekanizmaları içinde aktif rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel, İsrail’in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği faaliyetlerin açık bir hukuk ihlali olduğunu vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi sürecinde de Türkiye’nin aktif katkı sunduğunu belirten Yüksel, barışın kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Program, plaket takdimiyle sona erdi.

Konferansa; AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.