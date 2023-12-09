TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Amerikaa kaba siyasetinin gereğini yaparak, İsrail'e destek verdi ve zulmün arkasında durdu'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ABD’nin Birleşmiş Milletler Konseyinin Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilsin kararını veto etmesini eleştirerek, “Amerika’da kaba siyasetinin gereğini yaparak İsrail’e bir kere daha destek verdi. Bir kere daha zulmün arkasında durdu” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne ithafen düzenlenen ’100 Sanatçı 100 Eser’ sergisi açıldı. Galeri Eyüpsultan binasında düzenlenen programa, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sanatçılar ve davetliler katıldı. Serginin açılışındaki konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’a hediye takdim edildi. Daha sonra TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sergiyi gezdi.

“Biz sanatı, sanatla yarıştıralım istedik”

Programda konuşan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yüzüncü yıl bitmeden yüzüncü yılda 100 eser 100 sanatçıdan 100 seçki ile başlayalım istedik. Sanata dair ne varsa burada konuşulacağı bir mekanı oluşturmaya karar verdik. Bu binayı yeni elde ettik. Restorasyonu ile beraber bir buçuk aydır hizmet vermeye devam ediyor. Herkes sanat adına bir şeyler söyleyebilir. Biz sanatı, sanatla yarıştıralım istedik. Başkaları başka şey söyleyebilir ama bizde burada kendi sanatımızı milli kültürümüzü, geçmişten geleceğe yeni nesillere aktaralım istedik” dedi.

“İngiltere o ince siyasetinin gereği sessiz kaldı”

ABD’nin Birleşmiş Milletler Konseyinin Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilsin kararını veto etmesini eleştiren TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Amerika’nın halklarının da önemli bir kısmının karşı çıkmasına rağmen maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyindeki oylamada veto yetkisini kullandı. Guterres, Birleşmiş Milletleri mektup yazarak, güvenlik konseyini çağırdığı zaman şunu söylemiştik. Guterres’i tebrik ederiz. Bu artık insanlık adına son haykırıştır. O daveti yaptı konsey toplandı. Herkes 13 kişi bu durdurulsun dedi. İngiltere o ince siyasetinin gereği sessiz kaldı. Amerika’da kaba siyasetinin gereğini yaparak İsrail’e bir kere daha destek verdi. Bir kere daha zulmün arkasında durdu” şeklinde konuştu.

“Filistin’de öldürülen her çocuğun her kadının elindeki kanda Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetiminin de payı vardır”

İsrail’in öldürdüğü çocuk ve kadınların kanlarında ABD’nin katkısı olduğunu söyleyen Başkan Kurtulmuş, “Değerli dostlar, lafı evirip, çevirmeden söylememiz lazım. Dünkü karardan sonra Filistin’de öldürülen her çocuğun her kadının elindeki kanda Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetiminin de payı vardır. Onların da suçu vardır onların da maalesef bunun da büyük bir vebali var. Bu kadar mı zor? Oraya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin üyesi diğer ülkeler İsrail’e karşı bir şey yapın demiyor. Bir acil ateşkes yapın, insani yardımları oraya ulaştırın diyor. Gerekçeniz nedir? Diye sorduğumuz zaman söyledikleri aynen İsrail’in ürettiği sahte gerekçelerin birebir aynısıdır. Bu kabul edilemez insanlık vicdanı bunu asla müsamaha ederek yetiştiremez. Değerli kardeşlerim yıllardır söylediğimiz artık dünya böyle ağır bir yükü taşıyamıyor. Böylesine bir sistem biz istesek de, milletimiz istese de devam etmez. Kaldı ki bizim milletimiz haktan, israftan, hakikaten, vicdandan ve insanlıktan yanadır. ‘Dünya beşten büyüktür’ derken sadece biz sorudan söylemiyoruz. Bu dünya sisteminin artık taşınamaz ağır bir gayri insani yük olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Önceki gün Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamanın sonucu 13’e karşı bir değil, bütün insanlığa karşı birin karşı gelmesidir. Ve bütün insanlığın artık yeni bir dünya sistemi istiyoruz diye haykırışıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Kurtulmuş, “İnşallah ömrünüz olursa, biz görürüz görmeyiz. Ama burada bulunan genç arkadaşlarım, hayatları içerisinde yeni bir birleşmiş milletlerin kurulduğunu ve yeryüzünde adalete, hakkaniyete, vicdana dayalı bir sistemin tesis edileceğini mutlaka ama mutlaka göreceklerdir. O gün geldiğinde yeni bir dünya siyasal sistemi inşa edildiğinde hep beraber şunu diyeceğiz. Allah rahmet eylesin ruhları şad olsun. Filistin’deki on binlerce şehit kardeşimiz eğer öyle büyük bir mücadelenin içinde olmasaydı bugün dünya gayri insani sistemden kurtulmayacak ve yeryüzü adalete dayalı bir sistemin inşasını görmeyecek” diye konuştu.