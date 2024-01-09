TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Fatih Camiindeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Fatih Camiindeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Kızılcahamam’da bir otelde Memur-Sen çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşmasına katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün İstanbul’da Fatih Camiinde yaşanan bıçaklanma olayına ilişkin, "Türkiye’nin sembol camilerinden birisi olan Fatih Sultan Muhammet Han’ın metfun bulunduğu ve fethin sembollerinden birisi olarak İstanbul’un altın ebedi simgelerinden birisi olan Fatih Camiindeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Bir kere daha uyanık olmamız gerektiğini, Türkiye’nin birliği ve beraberliği konusunda hassas davranmamız gerektiğini bize gösteren fevkalade menfur bir saldırıdır" diye konuştu.

"Bu saldırı sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun"

Türkiye’de geçmiş dönemlerde milletin ortak değerlerine saldırılar konusunda acı hatıraları olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birileri Türkiye’nin sesinin daha gür çıkmasını önlemek için, Türkiye’de birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için milletin değerlerine saldırıyı hep kendileri için araç olarak kullanmışlardır. Ümit ederiz ki bu saldırı sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Şu an da en büyük tesellimiz saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalanması ve şu anda da sorgusunun devam ediyor olmasıdır. Bu işin arkasında birtakım organize işler varsa bu işlerin sahipleri şunu iyi bilsinler ki Türkiye birtakım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir."

"Son dönemdeki gelişmeler birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı göstermekte"

İnsanlık tarihinde en zor kırılmaların yaşandığı, büyük badirelerin iç içe geçtiği ve alt üst oluşların hep birlikte her alanda yaşadığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünyada hem ekonomik hem siyasi olarak hem de kültürel olarak büyük çatışmaların yaşandığı, büyük kargaşaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız dönem 2. Dünya Savaşı’nın şartlarının hemen tamamına sahip olan bir dönemdir. Büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda güç sahibi olanların ellerindeki bütün imkanları seferber ederek kendi menfaatlerini en yüksek noktaya çıkarmak için can siper hane bir mücadele verdiği dönemde yaşıyoruz. Böylesine bir ortamda hiç kuşkusuz dünyanın en sıkıntılı bölgesi, en problemli bölgesi tam da Türkiye’nin merkezinde yer aldığı bu coğrafyadır. Son dönemdeki gelişmeler bize çok daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, bize çok daha fazla şuurlu ve geleceği planlayarak hareket etmemizi göstermekte ve öğretmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hediye takdim edildi. Hediye takdiminin ardından salondaki vatandaşlar TBMM Başkanı Kurtulmuş ile hatıra fotoğrafı çekildi.