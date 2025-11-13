TBMM Başkanı Kurtulmuş: '(KKTC) Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, makamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Meclis’e gelişinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye ve KKTC bayrakları önünde el sıkıştı. Daha sonra Kurtulmuş ve Erhürman, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında kahraman Mehmetçiklerin şehit olmasından dolayı fevkalade büyük bir acı içerisinde olduklarını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi. Kurtulmuş, Erhürman’ın ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmasının önemli olduğunu belirterek, kendisini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Seçimdeki başarısından dolayı Erhürman’ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC’nin ele vererek adadaki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceklerini vurguladı. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak bugünlere kadar geldiğini belirtti. Kurtulmuş, KKTC’nin böylesine önemli bir devlet haline gelene kadar nice badirelerden geçtiğini, nice büyük zulümlerle karşılaştığını, Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kaldığını bildiklerini ve yakın tarihin Kıbrıs Türkleri bakımından acı sayfalarla dolu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Enosis planları çerçevesinde Kıbrıs’ı tamamıyla Türklerden uzak bir ada haline getirmek istenilen bir yerde yayılmacı ve son derece maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığının gün yüzüne çıktığını vurgulayarak, "Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatımızla birlikte Kıbrıs Türkünün kurtarılması sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana evet demiş olmasına rağmen maalesef hayır diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney’deki Rum kesimi, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, hep öne çıkartılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur. Ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir" dedi.

KKTC’de iki devletli çözümden başka bir yol olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda artık işbirliği tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz eğer Türkiye’nin garantörlüğü olmasaydı Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olması için bütün gücümüzle sizlerle birlikte bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise TRBMM çatısı altında bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz" dedi.

Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ve vermeye de devam ettiğini belirten Erhürman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimiz arasındaki ilişkiler, bunları dünyaya anlatmamız açısından da bizim için son derece değerli olmaya devam edecek. Sizin katkılarınız da bu anlamda bizim için son derece kıymetli" diye konuştu.