TBMM Başkanı Kurtulmuş, 14. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Bakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yıllarca Türkiye’nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye’yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Halan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri kabul etti.

TBMM Tören Salonu’ndaki kabulde konuşan Kurtulmuş, büyükelçileri TBMM’de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Tarihi bir dönemin hemen başında olduklarını belirten Kurtulmuş, “2023 yılının Türkiye’nin ikinci asrının başlangıcıdır. Sözümüzün güçlü olması, haklı olması, doğru projeleri, doğru fikirleri, doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli bir şey ama tek başına yeterli değil. Bu gücü sözünüzün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söz söyleyen ülke olursunuz. Sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda zaman zaman yalnızlaştığınız, söylediğiniz haklı tezlerin bir karşılık bulmadığı dönemi de yaşarsınız. Onun için Türkiye’nin hem sözünü güçlendireceğiz hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Yıllarca Türkiye’nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye’nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye’yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Allah’a çok şükür artık zaman gelmiştir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete, böyle bir imkana kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, başkalarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyarak, Türkiye’nin aynı zamanda bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz."