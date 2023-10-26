TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşmesinde, "İki dost ve kardeş ülke olarak milli meselelerimizle yakınlaşmak ve bölgesel sorunlarda da ortak çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Bunun en başında da Kafkas bölgesindeki barışın derhal sağlanması ve böylece hiç olmazsa bu kadar sıkıntılı, bu kadar zor coğrafyanın bir bölgesinde barışın kalıcı olarak tesis edilmesi için bütün gücümüzle gayret sarf edeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile Mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş ve Gafarova, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu’ndaki heyetler arası toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Gafarova ve beraberindeki heyeti Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, iki ülke ilişkilerinin “iki devlet, tek millet” şiarıyla devam ettiğini, yakın işbirliği sayesinde bölgede kalıcı ve uzun süredir devam eden sorunların çözülme sürecine girdiğini vurguladı. Kurtulmuş, Azerbaycan’ın 2’nci Karabağ Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve antiterör operasyonlarından başarıyla ve yüz akıyla çıkmasının özellikle Güney Kafkaslar’da gerilimin düşürülmesi, barışın sağlanması ve esenliğin temin edilmesindeki önemine değinerek, Türkiye’nin her platformda Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Azerbaycan’ın sahada kazandığı zaferin şimdi masada sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, “Azerbaycan’ın haklı mücadelesini bütün uluslararası platformda hala engellemeye çalışan bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz. Bazı lobilerin Azerbaycan’ın sahadaki başarısına gölge düşürmek için kampanyalar yürüttüğünün de farkındayız ama bu haklı mücadeleyi sahada da kazanacaksınız ve inşallah bu mesele bütünüyle kalıcı bir şekilde çözülmüş olacaktır. Özellikle bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler gösteriyor ki önümüzdeki süreç çok önemli gerilimlere, çatışmalara gebedir. Balkanlar’ın barut fıçısı haline getirilmesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dolayısıyla Karadeniz’in son derece tehlikeli bir şekilde sularının ısınması, ayrıca Kafkaslar’daki bu meselelerin devam etmesi, Orta Doğu’da ve en son Filistin-İsrail arasındaki çatışmaların bölge sınırları dışına da taşma potansiyelinin olması çok dikkatli davranmamızı gerektiriyor. İki dost ve kardeş ülke olarak milli meselelerimizle yakınlaşmak ve bölgesel sorunlarda da ortak çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Bunun en başında da Kafkas bölgesindeki barışın derhal sağlanması ve böylece hiç olmazsa bu kadar sıkıntılı, bu kadar zor coğrafyanın bir bölgesinde barışın kalıcı olarak tesis edilmesi için bütün gücümüzle gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bugün Türk halklarının başında duran büyük bir ülke ve büyük bir devlettir"

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ise şunları kaydetti:

“Türkiye, bugün Türk halklarının başında duran büyük bir ülke ve büyük bir devlettir. Türkiye bugün dünyada tanınan güçlü devletlerden biridir. Türkiye uluslararası platform ve münasebetlerde sözünü geçiren bir ülkedir.”

Görüşmede TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Mammadov da yer aldı.