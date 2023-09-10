TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik'i ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 3'üncü gününde Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 3’üncü gününde Bilecik’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Bilecik Valiliğini ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, şeref defterini imzaladı, Valiliğin bahçesine fidan dikiminde bulundu. Daha sonra Kurtulmuş, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyarette bulunarak dua etti. Ziyaretlerinin ardından Kurtulmuş Ankara’ya döndü.