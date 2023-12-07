TBMM Başkanı Kurtulmuş, HEDEP grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisteki HEDEP grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş’u Eş Başkan Tuncer Bakırhan karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, daha önce siyasi parti gruplarının kendisini ziyaret ettiklerini ve HEDEP grubuna iade-i ziyarette bulunduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Yeni dönemde partiler arasında siyasi ortamın yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur” ifadelerini kullandı.

HEDEP Eş Başkanı Tuncer Bakırhan verimli ve güzel bir görüşme olduğunu belirterek, Kurtulmuş’a teşekkür etti.