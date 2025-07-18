TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.

Meclis’teki kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM’de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı. Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclis’in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı.