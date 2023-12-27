TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Güler'e taziye ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Bakanlığa gelişinde askerî törenle karşıladı.