TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Güler'e taziye ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Güler'e taziye ziyareti
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Bakanlığa gelişinde askerî törenle karşıladı.