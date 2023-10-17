TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:' Biz Ortadoğu'da barıştan yanayız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarıyla ilgili “Biz Ortadoğu’da barıştan yanayız. Ortadoğu’da zorla, zorlamayla bir şekilde sonuç alınamayacağını biliyoruz. Başkenti Kudüs olan tam manasıyla bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat’ta gerçekleştirilen Zeytinburnu Mozaik Müzesi, ‘Fahreddin Paşa, Medine Müdafii’ Sergisi ve sosyal tesis Mozaik Kafe Restoran’ın açılışına katıldı. Sergiyi gezen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş gazetecilerin İsrail’in Filistin’ yönelik saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

“2 milyon insanın geleceğe dair umutları yok”

İsrail’in 12 gündür Gazze’yi acımasızca bombaladığını söyleyen Kurtulmuş, “Çoluk çocuk biz burada konuşurken, bu sergiyi ve müzeyi açarken belki onlarca insanın şu anda öldüğünü tahmin ediyoruz. 3 binin üzerinde Gazzelinin vefat haberi medyaya düşmüş vaziyette. Daha yaralılardan ne kadarının öleceğini bilmiyoruz. Çünkü hastanelerde tamamen tıbbi malzemeler tükenmiş vaziyette. Doktorların çok az bir kısmı çok büyük bir emekle, o işin içerisinde faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Elektrikleri yok, suları yok, yakıtları yok ama bütün bunların ötesinde şu anda sıkışmış kalmış olan 2 milyon insanın geleceğe dair umutları yok. Ve maalesef dünyada bazı ülkeler bu gelişmeyi bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Bazıları tamamıyla duyarsız ve ‘ne yapalım, Ortadoğu’da böyle şey olur’ modunda meseleye yaklaşıyorlar. İşlenen açık bir insanlık suçudur. İşlenen açık bir savaş suçudur. Sivillerin, çocukların, kimsesizlerin, kadınların savaşın da bir ahlakı vardır. Yani bizim ecdadımız savaşta cephesinde kendisiyle savaşmayan hiç kimseye karşı elini kaldırmamıştır. Şimdi bilerek, isteyerek, uçakları kaldırarak dünyanın en ağır bombalarını kullanarak yasa dışı bombalar kullanarak, Gazze’deki 2 milyon insan zaten daracık bir alana sıkışmış vaziyetteler. Zaten fiilen bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar. İyice yaşam şartları zorlaştırılmış, neredeyse imkansızlaştırılmıştır. Bütün bunlar yetmiyor gibi sahilden bombalamalar, sınırdan geçişine izin vermeme gibi bazı konularla da zaten ağır bir insanlık suçu giderek daha da ağır hale getiriliyor” dedi.

“Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor”

Gerçekleşen olayların iki farklı yönü olduğunu belirten Kurtulmuş, “Meselenin iki yönü var. Bir acil yönü, insani yönü, bir diğer tarafta siyasi yönü. Siyasi yönünün çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabilir. Ama şu anda acil olan, özellikle Gazze’yle ilgili acil olan bir an evvel ateşkesin sağlanması yani bir ölüm makinası olarak çalışan İsrail’in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların ulaştırılmasıdır. Türkiye bu konuda hem ateşkesin sağlanması hem de acil yardımların ulaştırılması için üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde daha büyük trajediler yaşanmaması için bu konuda adım atılır. Şunu söylüyoruz; sesimizi hakkaniyetten, adaletten yana olan, vicdan sahibi olan bütün milletleri, bütün insanlığı, bütün siyaset mercilerini sesimi en yüksek şekilde çıkarmaya davet ediyoruz. Sesimizi o kadar güçlü çıkaralım ki sadece mazlumlar sesimizi duyarak rahatlamasınlar bu sesten zalimlerin de korkacağı şekilde yüksek perdede bu sesin çıkarılması lazım. Bunun için Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Nasıl Ukrayna-Rusya Savaşı’nda sivil kayıpların ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele ettiysek ve etmeye devam ediyorsak, burada da Türkiye olarak onun bunun gemisine binmeden kendi milli menfaatlerimiz ve insanlık istikametinde Gazze halkının yaşadığı bu sıkıntıların inşallah atlatılması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, bizler G-20 Toplantısında bütün platformlarda Gazze meselesini gündeme getirdik. Yine ikili görüşmelerimizin hepsinde getirdik. Türkiye üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Ama bu acil durum bitirildikten sonra işin kalıcı olarak çözümü içinde siyaset bakımından neler yapılması gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

“Üç konu çözülmeden Ortadoğu’da bir İsrail - Filistin Barışının sağlanması imkansızdır”

İsrail - Filistin arasında barışın sağlanması için 3 önemli konu olduğunu belirten Kurtulmuş, “Üç konu çözülmeden Ortadoğu’da bir İsrail - Filistin Barışının sağlanması imkansızdır. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan tam manasıyla bağımsız egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Yani mahalle mahalle bölünmüş ve birbirinden uzaklaştırılmış kopuk bir Filistin değil, bütünleşik bir Filistin’in ortaya konulmasıdır, birincisi budur. İkincisi Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanların masumiyetinin sağlanması yani oradaki inançlara saygının en kamil manada sağlanmasıdır. Şimdi onlarca kere şu savaşın başladığı günden beri Mescid-i Aksa’ya saldırılar yapıldı. Geçen cuma insanların orada ibadet etmelerine müsaade edilmedi. Bu cuma belki daha sert tedbirler almayı planlıyorlar ama geçmiş dönemde de daha bu savaş yokken ve defaatle Mescid-i Aksa’nın bir şekilde saldırılara uğradığı hatta sıradan fanatik Yahudiler tarafından değil İsrailli milletvekilleri ve bakanlar tarafından bile çizmelerle Mescid-i Aksa’ya girildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün kutsal mekanların korunması uluslararası hukukun temel şartlarından birisidir. Bu anlamda Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların korunması iki, üçüncüsü ise Birleşmiş Milletler’in onlarca kararına rağmen Filistinlilerin evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden ve şehirlerinden onları tehcir eden Yahudi yerleşimciler meselesine son verilmesidir. Yani insanların evleri, iş yerleri ellerinden alınmıştır. Böyle bir haksızlık sürdürülemez. Böyle bir haksızlık ortadayken de zaten barış konuşulamaz. Bu üç temel meseleyi de Türkiye olarak Ortadoğu’daki barış sürecinin temel ana ekseni olarak görüyoruz ve her platformda dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz Ortadoğu’da barıştan yanayız”

Ortadoğu’da barıştan yana olduklarını dile getiren Kurtulmuş, “Ümit ederiz önce şu insani trajedinin ortadan kaldırılması, büyük insani drama son verilmesi, dünya kamuoyunda oluşan ve Filistin’in masum halkıyla yan yana dayanışma ruhu içerisinde gelişen bu dalganın daha fazla siyasi baskı yaparak İsrail ve dayılarının bir şekilde oradaki insani yardımların ulaştırılması için siyasi bir baskı altına alınması gerektiği kanaatindeyiz. Ümit ediyoruz ki Türkiye’nin çabaları sonuç verir ve bölgede hiç olmazsa önce bir ateşkes eş zamanlı olarak yaralıların oradan tahliyesi başta olmak üzere çoluk çocuğun tahliyesi olmak üzere orada Gazze’de insani durumun iyileştirilmesi sağlanır. Biz Ortadoğu’da barıştan yanayız. Ortadoğu’da zorla zorlamayla bir şekilde sonuç alınamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bir tek insanın dahi ölmesinin insanlık için çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı olduğunu biliyoruz ve burada insani kayıpların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz şartla karşılıklı olarak saygı temelinde iki devletli bir çözüm temelinde yeni bir Orta Doğu’nun inşa edilmesidir” şeklinde konuştu.