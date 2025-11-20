26. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara’da bulunan çocuk temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın en büyük yoksulluğu adalet yoksulluğudur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlık Divanı Toplantı Salonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 26. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara’da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti. Türkiye Çocuk Hakları koordinatörleri kabulde 26. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi’ni okudu. Kendisine takdim edilen bildirinin ardından konuşan Kurtulmuş, "Geçen sene de sizleri yine aynı bu salonda ağırlamıştık. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri Türkiye’nin ve dünyanın geleceği olarak görüyoruz. Hem büyük imkanların olduğu hem de büyük meydan okumalarının olduğu bir çağda yaşıyorsunuz. Bizlerin yaşadığı, büyüdüğü ve geliştiği dönemlerle kıyaslandığına çok daha hızlı bir dünyayı yaşıyorsunuz. Bizim birkaç senede gördüğümüz şeyi siz birkaç saat içerisinde karşılaşıyor onlarla yüz yüzey kalıyorsunuz. Bu gelişmelerin hiçbirisinden geri durmak, bunları yok saymanın da mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hem gelişmeleri çok iyi takip etmek ama aynı zamanda da gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu olumsuzluklardan da etkilenmeyecek bir şekilde tecrübelerimizi almak ve kendimizi geliştirmek durumundayız. Hiç şüphesiz dünyadaki bu kadar hızlı gelişmeyi sağlayan iki önemli etken birisi yüksek teknolojilerdeki akıl almaz hızla devam eden gelişmelerdir. Diğeri ise küreselleşme dediğimiz gelişme yani özellikle uygun teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bilginin çok hızlı yayılma kabiliyetine sahip olması" ifadelerini kullandı.

Bugün yeryüzündeki en önemli problemlerden birisinin bu kadar varlığın içerisinde bazı insanların büyük bir yoksullukla yaşıyor olması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz dünyada gelir dağılımı adaletsizliği bölgeler arasındaki adaletsizlik, gelişme farklılıkları vesaire bütün bunlar var ama herhalde bana dünyanın en büyük yoksulluğu nedir diye sorarsanız dünyanın en büyük yoksulluğu adalet yoksulluğudur. Bugün dünya zıvanadan çıkmış bir vaziyette. Maalesef son derece adaletsiz bir dünyayı yaşıyoruz. Bunun en somut örneğine iki seneyi aşkı bir süredir Gazze’de karşılaşıyoruz. Sizin gibi umut dolu, gencecik çocukların hayattan koparıldığını biliyoruz. İnsanların ailelerinden koparılarak ailesiz kaldıklarını, eğitimsiz kaldıklarını, okulların yıkıldığını ve ne yazık ki dünyanın da buna seyirci kaldığını üzülerek takip ediyoruz" dedi.