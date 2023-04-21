TBMM Başkanı Şentop: 'Gülerek gaz gelecek diye anlatan siyasetçiler vardı'

Tekirdağ’da vatandaşlarla bayramlaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Farklı siyasi partilerden çok heyecanlanıp hani gülerek gaz gelecek diye anlatan siyasetçiler vardı. Heyecandan olsa gerek. Ne zaman gelecek ne oldu diyorlardı. İşte o gaz geldi biz oradaydık denizin derinliklerinden önce suyun yüzeyine daha sonra karaya çıkartıldı” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı’nı memleketi Tekirdağ’da geçiriyor. Hemşehrileriyle bayramlaşan Şentop, Karadeniz’de bulunarak kıyıya çıkarılan doğalgaz ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ben öncelikle Tekirdağlı hemşehrilerimizin, bütün milletimizin ve İslam aleminin, Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah sağlık, afiyetle, huzurla nice Ramazanlara nice bayramlara hepimizi eriştirsin. Tabii Ramazan Bayramı baktığımızda dünyada birçok sıkıntıların olduğu bilhassa Müslümanların sıkıntıları yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Sudan’da yaşanan çatışmalar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanların gerçek manada Ramazan bayramını kutlayamadığını görüyoruz. Ramazan boyunca da Mescid-i Aksa’da, İsrail güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik elemleri bütün İslam dünyasında büyük bir endişe ile karşılandı. Bütün bunları aşabilecek birlik, beraberlik içerisinde İslam dünyasının hareket etmesi gerekir. Bayramların bunları hatırlamaya vesile olacağına düşünüyorum” dedi.

“Hani gülerek gaz gelecek diye anlatan siyasetçiler vardı”

Şentop açıklamasının devamında, “Biliyorsunuz dün önemli bir açılış vardı. Filyos’ta Karadeniz’de bulunmuş olan doğalgazın biliyorsunuz birçok kişi merakla bekliyordu. Farklı siyasi partilerden çok heyecanlanıp hani gülerek gaz gelecek diye anlatan siyasetçiler vardı. Heyecandan olsa gerek. Ne zaman gelecek ne oldu diyorlardı. İşte o gaz geldi biz oradaydık denizin derinliklerinden önce suyun yüzeyine daha sonra karaya çıkartıldı. Orada çok muazzam bir tesis kuruldu. Ben arada o bölgeye gidiyorum. Bu kadar kısa zamanda toplam olarak 975 günde bütün bu işlemler tamamlanmış oldu. Bu bir başlangıç arkasından yapılacak olan çalışmalarla 1-2 yıl içerisinde Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını sayın bakanımızın açıklamasına göre yüzde 30’un üzerinde bir oranla miktarını burası karşılayacak. Bu çok önemli biliyorsunuz şu anda dünyada bütün ülkeler bir enerji krizi ile karşı karşıya. Bunun planlamasını yapmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan Türkiye’nin ithalatının önemli bir kısmını enerjiye harcanıyor. Bu doğalgaz şu ana kadar bulunan miktarı itibariyle çok önemli bir aşama kazandıracak Türkiye’ye. Bununla ilgili sevinci milletimiz ile paylaşmak üzere Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamaları ve müjdeleri oldu. Gerçekten büyük bir kalabalıkla, büyük bir inançla, büyük bir azimle çalışmışlar. Zaten birçok yere birçok mekana, ’Yemin ettik yetiştireceğiz’ diye yazılar yazmışlar. Hakikaten de yetiştirdiler. Ben bütün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah enerji alanında çok büyük başka yatırımlar da var. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye dünyada oransal olarak çok önemli bir noktada. Bölgesi ile mukayese ettiğimizde çok iyi bir noktada. Ama doğalgaz halen çok önemli bir girdimiz bizim. İnşallah başta Karadeniz olmak üzere başka yerlerde de yapılan aramalarda müjdeli sonuçlara ulaşırız. Bu bayrama böylece önemli bir sevinçle önemli müjdelerle girmiş olduk. Ben tekrardan milletimizin bayramını, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.