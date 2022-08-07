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TBMM Başkanı Şentop: 'Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekrar sizlerin nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi-Bektaşi derneklerimizin, cem evlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye düşmanları bilsinler ki bu ülke insanı sağ duyuludur. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, laik-Müslüman, en son FETÖ'cüleri gördük, kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek Allah'ın izniyle. Bu ülke büyük bir ülkedir mezhep savaşı, iç savaş gibi söylemler bizim gibi engin hoşgörüye sahip büyük bir ülke için söz konusu değildir. Daha önce yaşanan oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuzdayız dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 'Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek'
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Tekirdağ Valiliği ve TBMM katkılarıyla Muharrem ayı münasebetiyle bir otelde Alevi Bektaşi derneklerine yönelik düzenlenen iftar yemeğine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde yaşanan cem evleri saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "Öncelikle söze ve muhabbete başlamadan geçen hafta Hicri yılbaşının yani Muharrem ayının ilk günü, Ankara’da üç ayrı cem evine saldırı düzenlendi. İki gün önce de Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cem Evi Başkanı Sayın Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı. Bu menfur saldırıları kınıyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun sağlık durumları iyi. Devletimizin, Alevi-Sünni çatışması çıkarabileceğini, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozabileceğini zanneden zavallıların yakasına yapışacağından hiçbirinizin şüphesi olmasın. Ankara’daki saldıralar sonrası Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, ‘Şahı Merdan Kültür Evleri Yaşatma ve Yaptırma Derneğine’ ziyarette bulundu. Devlet ve millet olarak bizler her daim ayrılmaz bir parçayız. Buradan ayrılık gayrılık tohumları ekmeyi murat edenler, bu ülkeden mezhep kaynaklı bir nefretin çıkmayacağını bilsinler. Tekrar sizlerin nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi-Bektaşi derneklerimizin, cem evlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye düşmanları bilsinler ki bu ülke insanı sağ duyuludur. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, laik-Müslüman, en son FETÖ’cüleri gördük, kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek Allah’ın izniyle. Bu ülke büyük bir ülkedir; mezhep savaşı, iç savaş gibi söylemler bizim gibi engin hoşgörüye sahip büyük bir ülke için söz konusu değildir. Daha önce yaşanan oyunların planlayıcılarına karşı her daim teyakkuzdayız. Artık bu ülkenin farklılıklarından kardeşlik ve dayanışmadan başka bir şey çıkmayacağını bu çatışmalara karnımızın tok olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozdurmayız. Bizler büyük ve farklılıklarıyla zengin hem de çok zengin bir ülkeyiz" dedi.

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İHA
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