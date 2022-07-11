TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Tekirdağ’a gelerek bayramlaşma programlarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramın üçüncü günde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde hasta ziyaretinde bulundu. Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Şentop, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesini ziyaret eden Şentop, burada mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Yağcı Mahallesi sakinlere Kurban Bayramının öneminden bahseden Şentop, “Başka kültürlerde fazlaca bayramlar var ama bizde iki tane dini bayram var. En önemli olanı da bayramların en büyüğü olan Iyd-i Ekber dediğimiz Kurban Bayramının içindeyiz. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı hac ibadeti ile bir arada yapılıyor. Zilhicce aynında gerçekleştiği için hac ve kurban İslam âlemi için oldukça önemli bir bayramdır. Bu vesile ile bir araya geldiğimiz bütün hemşerilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Banarlı Mahallesi’ni de ziyaret eden Şentop, burada karşılaştığı bir vatandaşla sohbet etti. 90 yaşında olduğunu ifade eden vatandaşa, uzun ömürler dileyen Şentop “Sözlü tarih çalışması yapmak isteyen bir hocamız var. Sizi onunla görüştürelim, söylediklerinizi kayda alsınlar” dedi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden TBMM Başkanı Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacakılavuz Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Keşkek Festivaline katılmak üzere mahalleden ayrıldı.