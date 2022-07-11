SON
DAKİKA
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Joshua King, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı sebebiyle memleketi Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan Tekirdağ'da bayram ziyaretleri
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Tekirdağ’a gelerek bayramlaşma programlarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramın üçüncü günde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde hasta ziyaretinde bulundu. Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Şentop, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesini ziyaret eden Şentop, burada mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Yağcı Mahallesi sakinlere Kurban Bayramının öneminden bahseden Şentop, “Başka kültürlerde fazlaca bayramlar var ama bizde iki tane dini bayram var. En önemli olanı da bayramların en büyüğü olan Iyd-i Ekber dediğimiz Kurban Bayramının içindeyiz. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı hac ibadeti ile bir arada yapılıyor. Zilhicce aynında gerçekleştiği için hac ve kurban İslam âlemi için oldukça önemli bir bayramdır. Bu vesile ile bir araya geldiğimiz bütün hemşerilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Banarlı Mahallesi’ni de ziyaret eden Şentop, burada karşılaştığı bir vatandaşla sohbet etti. 90 yaşında olduğunu ifade eden vatandaşa, uzun ömürler dileyen Şentop “Sözlü tarih çalışması yapmak isteyen bir hocamız var. Sizi onunla görüştürelim, söylediklerinizi kayda alsınlar” dedi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden TBMM Başkanı Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacakılavuz Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Keşkek Festivaline katılmak üzere mahalleden ayrıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin