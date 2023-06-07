TBMM Başkanlığına İstanbul milletvekili Kurtulmuş seçildi

TBMM Başkanlığı’na İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş seçildi. 30. TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş, yaptığı konuşmasında yeni anayasa vurgusu yaparak "Türkiye’nin darbe izlerini taşıyan anayasadan kurtulması gerekmektedir. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasa ile Türkiye’nin önünün açılmasıdır." dedi.

İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanlığa seçildi. Kurtulmuş, seçimden sonra yaptığı konuşmasında “Nasıl hemen Divan’ın arkasında yer alan ’Egemenlik kayıtsızlık şartsız milletindir’ sözü nasıl sadece motto ve slogandan ibaret değilse, demokratik anlayış manzumesi ise aynı şekilde Türkiye Yüzyılı ortak bir hedef ve amaçtır. Biliyoruz ki, insanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçiciyiz, faniyiz. Bu millet bize imkan tanımıştır. Bu imkanı Allah’ın verdiği kudret ve güç sayesinde sonuna kadar kullanacağız. Bizden sonraki nesiller de dünyada sözü güçlü, tesirli Türkiye için önüne hedefler koyacak, yoluna devam edecektir. Bir seçim geride kaldı. Bazen maksadını aşan sözler söylenmiş olabilir. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler sözler ortaya çıkmış olabilir.” diye konuştu.

Kurtulmuş, her alanda sözlerini dile getireceklerini belirterek, “Başkanlık seçiminden önce burada bakan arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Bir önceki hükümette görev alan, başarıyla görevlerini yerine getiren arkadaşlarımıza milletvekili olarak TBMM’ye hoş geldiniz diliyorum. Bugün burada yeminlerini yapan değerli bakan arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne bir kez daha onay vermiştir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmiş ve Türkiye’nin lideri olarak belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

Anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, “Tartışmayı en yüksek perdeden yaparak, farklılıklarımızı net bir şekilde ortaya koyarak ama asla ve asla bir diğerimizi ötekileştirmeden fikirlerimizi söyleyebileceğimizi ifade ediyorum. Bir büyük sorumluluğu başta şahsım olmak üzere her milletvekili arkadaşıma hatırlatmak istiyorum. Türkiye’nin darbe izlerini taşıyan anayasadan Türkiye’nin kurtulması gerekmektedir. Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasa ile Türkiye’nin önünün açılmasıdır. Burada tabii ki esas teşekkül bizleri oylarıyla Meclis’e gönderen milletin bizatihi kendisidir. Yeri geldiğinde parmağını sallayanlara inat aziz milletimiz demokratik olgunlukla mükemmel bir seçim kampanyasını geride bırakmış, bütün süreçleri de anayasal ve yasal süreçleri fevkalade güzel tamamlamış ve TBMM’yi oluşturmuştur” dedi.