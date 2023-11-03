TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul'da üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle buluştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’da üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle buluştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’daki üniversitelerde öğretim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Gazze’deki yakınlarıyla ilgili bilgi alan ve onların geleceğe dair hayallerini dinleyen Kurum, “Hayalim Gazze’ye dönmek” diyen gence, “Senin hayalini gerçekleştirmek için ne gücümüz ne imkanımız varsa kullanacağız” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman