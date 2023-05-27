TBMM'de 6'ncı döneminde Bilecik'i temsil edecek

Bilecik'te 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 6'ncı kez milletvekili seçilen Yaşar Tüzün mazbatasını aldı.

TBMM'de 6'ncı döneminde Bilecik'i temsil edecek
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik’te 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 6’ncı kez milletvekili seçilen Yaşar Tüzün mazbatasını aldı.

22, 23, 25, 26, 27. dönem CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 28’inci dönemde milletvekili seçildi. Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve partililer ile il başkanlığı binasından birlikte adliyeye yürüyerek, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı. 2018 yılında TBMM Başkanvekilliği de yapan Tüzün, adliye binası önünde yaptığı açıklamada 6 dönemdir milletvekili seçildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Bilecikli hemşehrilerine göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür etti.