TBMM’de bisiklet şenliği düzenlendi.

TBMM Şeref Merdivenlerinde Dünya Çalışa Gazeteciler günü Bisiklet yarışı düzenlendi. Düzenlene etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Kurtulmuş, Türkiye ve dünyada gazetecilerin kamusal görev yaptığını söyleyerek, “En zor ve kötü şartlarda özgür bir şekilde mesleklerinin gereğini yerine getirme olayların arkasındaki gerekleri gün yüzüne çıkarabilmek milletin bilgi alma hakkını en fedakar şekilde yerine getirebilmek için gazeteci arkadaşlarımız gerektiğinde hayatlarını ortaya koyarak büyük bir hizmet görüyorlar. Özellikle zor şartlar altında savaş şartları da başta olmak üzere gazetecilik mesleğini büyük bir onurla sürdüren insanların ve Gazze’de büyük soykırım sırasında hayattan koparılan gazeteci kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 31 erkek ve 11 kadın yarışmacı yarışa katıldı. Yarışmacılar yaklaşık 2.5 kilometrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.