TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemine devam edildi.

Görme engelli CHP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TBMM Şeref Holü’ne gelerek kaydını yaptırdı. Özbudun, kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, “Yıllarca Anayasa profesörü olarak öğrencilerime yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyişini, Meclis İçtüğü’nden anayasal sorunları anlattım. Şimdi ise yasama organının bir üyesiyim. Yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük gibi pek çok belge aldım ancak verilen mazbata bambaşka. Çünkü bu belgenin temelinde halkın iradesi var” ifadelerini kullandı. Özbudun’a rozetini ablası İnci Güçlü taktı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensaroğlu ise, 20 yıldır siyasetten kopmadığını söyleyerek, “Ben hem parti olarak Doğru Yol Partisi’nde siyasetten kopmadım hem de bağımsız olarak siyasetten kopmadım. Hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu. Ensarioğlu’na rozetini en küçük oğlu Kerem Ensarioğlu taktı.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in rozetini de küçük oğlu Kaan taktı.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, yeniliğe ayak uydurduklarını söyleyerek, “İnsanlarımıza ve insanlığa yeni çözümler sunacağız. Allah’ın izniyle hizmet edeceğiz” diye konuştu. Yüksel’e rozetini Şeyma Nur Yüksel taktı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 28. dönemde parti olarak yeni bir siyasi anlayışla hareket edeceklerini kaydederek, "Bütün 85 milyonu kucaklayan politikalarla inşallah damgamızı vuracağız. Özellikle dış politika konusunda Türkiye’nin yeniden lider ülke olması ve D8’in işlerlik kazandırılması, komşu ülkelerle olan münasebetlerde Türkiye’nin çıkar ve menfaatlerini koruyarak ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda önemli adımlar atacağız” ifadelerini kullandı. Bekin’e rozetini Mutia Uran taktı.

CHP Ankara Milletvekili İdris Şahin kayıt yaptırmaya Türkiye İstiklal Şehit ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ve üyeleriyle birlikte geldi. Şahin’e rozetini Mengüloğlu taktı. Şahin, "İnşallah 28. dönemin ülkemize huzur, barış ve sükunet getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Parlamentomuzun, ülkemizin derinleşen sorunlarına 28. dönemde kalıcı çözümler üretecek bir bahar havasını oluşturacak bir iklimi yakalamasını niyaz ediyorum" diye konuştu.