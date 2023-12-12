TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.