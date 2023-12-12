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- TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.
TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.