TBMM KAFEK Başkanı Atabek: 'Filistin'de kadınlar ve çocuklarımız için acil önlem alınmalı, bu insanlık adına aslında hepimizin bir borcudur'

İzlanda’da düzenlenen 6. Reykjavik Küresel Forumu’nda konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, “Filistin’de bulunan kadınlar ve çocuklarımız için acil önlem alınması gerektiğini buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu insanlık adına aslında hepimizin bir borcudur” dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İzlanda hükümeti ve Parlamentosu ile Kadın Siyasi Liderler Örgütü’nün (WPL) ortaklaşa düzenlediği 6’ıncı Reykjavik Küresel Forumu’na katıldı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki zirve, siyaset, iş dünyası, sivil toplum, akademi, sanat ve medya dahil olmak üzere tüm sektörlerden kadın liderleri ağırladı. 12-15 Kasım tarihleri arasındaki forumda ikili görüşmeler de yapıldı.

Forumda konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Atabek, “Kadınlar artık teknolojik ilerlemeler, haklarının farkında olmaları ve zamanla etkisi azalan cinsiyet klişeleri sebebiyle eşitsizlik sorunlarıyla kolayca başa çıkmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 2004 yılında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın yapılabileceğine ilişkin hüküm konmuştur. Başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve İş Kanunu’ndaki son 20 yılda yaptığımız kadınlar lehine değişiklikler, kadınların toplum içinde eşit haklara sahip olma çabasını güçlendirmiştir” dedi.

"AK Parti’mizin 6 milyon kadın üyesi bulunuyor"

Türkiye’de kadınların siyasete katılımına ilişkin de konuşan Atabek, “Siyasette kadının durumunda ise ülkemiz son 20 yılda önemli bir değişim yakalamıştır. 2002 seçimlerinde yüzde 4,4 olan parlamentoda kadın temsili 2023 seçimlerinde 119 kadın vekil ile yüzde 19.83’e çıkmıştır. Bu oranlar yeterli değildir ancak temsilde adaletin sağlanması için önemli bir gelişmeyi göstermektedir. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurduğumuz parti içi siyaset okulları ile özellikle yereldeki kadınlarımızı siyasete yönlendirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte 6 milyon kadın kolları üyesi olan, geniş kitlelere ulaşan bir kadın teşkilatımız da bulunmaktadır. Yereldeki bu güçlü teşkilatlanmamız, kadınlarımızı farklı kademelerde siyasete sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kanunla kurulan 4 komisyondan biriyiz”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu hakkında bilgiler veren Atabek, “Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere istihdam, kooperatifçilik, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması, kadın girişimciliği ile ilgili bir kanun teklifi geldiğinde komisyonumuzda incelenmektedir. Komisyonumuz bu tür kanunları komisyonda görüşürken alanında uzman akademisyenleri, bakanlıkları, sivil toplum örgütlerini dinlemekte, görüşünü tüm bu dinlemeleri yaptıktan sonra oluşturmaktadır. Komisyonumuz Meclis çatısı altında hem kanun teklifi görüşebilen hem de vatandaşlardan dilekçe kabul edebilen iki komisyondan biridir. KEFEK kanunla kurulmuş bir komisyondur ve bu durum komisyonumuza önemli yetki ve güç vermektedir. Meclisimizdeki 19 komisyondan sadece 4’ü kanunla kurulmuştur. Bu durum Meclisimizin kadın haklarına verdiği önemi göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Filistin’de kadın ve çocuklar ölüyor"

Filistin halkının yaşadığı zulme de değinen Atabek, dünyayı bu zulme son vermeye davet etti. Milletvekili Atabek şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan, kadın ve anne olarak şunları söylemek zorundayım. Burada farklı sektörler ve farklı ülkelerden gelen insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin yıllarca çalışmış siz değerli katılımcılar varken ifade etmek istiyorum. Filistin’de 4 bini çocuk olmak üzere toplam 10 bin kişi son bir ay içinde öldürüldü. Filistin’de bulunan kadınlar ve çocuklarımız için acil önlem alınması gerektiğini buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu insanlık adına aslında hepimizin bir borcudur.”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, zirveye ev sahipliği yapan İzlanda Cumhurbaşkanı Guni Th. Jhannesson, İzlanda Ulusal Meclisi Başkanı Birgir Ármannsson, parlamento üyeleri ve Kadın Siyasi Liderler Örgütü temsilcilerine ev sahiplikleri için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.