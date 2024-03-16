TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı'nda
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında ‘TCG Anadolu’, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen provalara katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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