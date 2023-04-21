TCG Anadolu gemisini Ramazan Bayramı'nın ilk günün 16 bin 127 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu gemisini Ramazan Bayramı'nın ilk günün 16 bin 127 kişi ziyaret etti
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirleyerek pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ziyaretçi akına uğrayan gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu 5 günde toplam 61 bin 231 kişi tarafından ziyaret edildi.