TCG Anadolu Marmara Denizi'nde
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti.
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi’nde eğitimler icra etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verdi.