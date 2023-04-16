TCG Anadolu Marmara Denizi'nde

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti.

TCG Anadolu Marmara Denizi'nde
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi’nde eğitimler icra etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verdi.