TCG Anadolu'ya 7'den 70'e ziyaretçi akını sürüyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu görmek için 7’den 70’e pek çok vatandaş Sarayburnu’na gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyor. Bugün de ekseriyetini gençlerin oluşturduğu birçok kişi gemiyi görmek için Sarayburnu Limanı’na geldi. Ziyaretçilerin arasında bebekleri ve çocuklarıyla gelenlerle birlikte, ileri yaştaki pek çok vatandaşın da olduğu görüldü.

“Ülkemizin ne kadar güzel bir savunma bütçesi olduğunu hissettiriyor”

TCG Anadolu’yu görmeye gelen gençlerden Mustafa Emin Atlıhan, “Çok güzel bir gemi. Bir hayli hoşuma gitti. Geminin içinde silahlar, geminin üzerindeki helikopterler bir hayli hoşumuza gitti. Ülkemizin ne kadar güzel bir savunma bütçesi olduğunu hissettiriyor ve güzel bir gemi” dedi.

“Ülkemizin böyle gemisinin olması çok gurur verici”

Gemiyi ziyaret eden bir başka genç Huri Ela Bayır ise “Bence gayet güzeldi. Açıkçası ülkemizin böyle gemisinin olması çok gurur verici. Gayet güzel bir gemiydi. Helikopterler olsun, arabalar olsun, uçaklar olsun gayet güzeldi. Arkadaşlarıma da gurur duyucu bir şekilde anlatırım” diye konuştu.

“Her adımımda insan içten içe daha çok cesaretleniyor”

Son derece gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Nazlı Sıla Subaşı isimli genç de, “Ülkemizle daha çok gurur duydum açıkçası. Çünkü geminin hem büyüklüğü hem içerisinde var olan şeyler. Gerçekten her gezdiğimde, her adımımda insan içten içe daha çok cesaretleniyor. Açıkçası çok gurur ve onur duydum. Gelecekte ve şimdi görmeyen arkadaşlarıma, ülkemiz bu duruma geldi ve başardık, artık büyük silahlarımız, büyük gemimiz var diye anlatabilirim” şeklinde konuştu.

“Çocuğum 6 aylık, Kartal’dan buraya geldik”

6 aylık çocuğu ile birlikte Kartal’dan Sarayburnu’na gelen Abdurrezzak Gümüşsoy, “Dolaştık, gurur duyduk. Kartal’dan buraya geldik, bugün izinli günüm. Yapanlardan Allah razı olsun. Çocuğum 6 aylık, bilerek fotoğrafını çektim. Büyüğünde gösterelim diye. Biz bunları yapabiliyoruz, küçükken bile seni gör bil diye gezdirdik. Gururlandık. Zahmetli oldu ama değdi” dedi.

“Bu gurura şahit olsun diye çocuğumuzu da getirdik”

Kızıyla birlikte gemiyi ziyarete gelen Oğuz Ayanoğlu, “Böyle bir gurura şahit olsun diye çocuğumuzu da getirdik. Çünkü bu ülkenin nerelerden nerelere geldiğini hepimiz, daha doğrusu şuurlu olanlarımız, çok iyi biliyor. Önceden en ufak bir aracımız, silahımız dahi yokken Türkiye’nin bu duruma gelmesi gerçekten büyük bir başarı. Bazıları görmese de, bununla gururlanmasa da bizim için çok büyük onur ve gurur verici bir şey” diye konuştu.

“Bunu beğenmeyenler önce kanlarını sonra da genlerini test ettirsin”

Askerliğini bahriyeli olarak yaptığını söyleyerek, o dönemde böyle imkanlar olmadığını belirten 67 yaşındaki İhsan Ayanoğlu isimli vatandaş, “15 Temmuz hem şehit hem de bir gazi babasıyım. 15 Temmuz’da bu ülke için bir can bir kan verdim. Aynı zamanda ben de bir bahriye askeriydim. 1975 yılında TCG Tınaztepe Muhribinde askerlik yaptım. Şunu karalamaya çalışanlar, bunu beğenmeyenler önce kanlarını sonra da genlerini test ettirsinler. Bununla gurur duymayacaksın da ne ile gurur duyacaksın” ifadelerini kullandı.

2 Mayısa kadar ziyarete açık

TCG Anadolu gemisinin yoğun ilgiden ötürü 2 Mayıs tarihine kadar Sarayburnu Limanında ziyarete açık olacağı duyuruldu.