TCG Anadolu'ya 7'den 70'e ziyaretçi akını sürüyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını sürüyor. Gemiyi bugün 8 bin 420 kişi ziyaret ederken, toplam ziyaretçi sayısı ise 124 bin 27’ye ulaştı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçişi öncesi 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi. Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı’na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı. TCG Anadolu bugün de 8 bin 420 kişi tarafından ziyaret edildi. Gemiyi şimdiye kadar toplamda ise 124 bin 27 kişi gördü.