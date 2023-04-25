TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor: 6 bin 823 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugün 6 bin 823 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor: 6 bin 823 kişi ziyaret etti
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu bugün 6 bin 823 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirlenerek 17 Nisan günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. Bir hafta boyunca gemi 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi. Yoğun ilgi bugün de devam etti. TCG Anadolu bugün de 6 bin 823 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, toplam 99 bin 140 kişi tarafından ziyaret edildi.