TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Kocaeli’ye gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyan Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ya, gazi ve vatandaşlar akın etti. Gururlandığını söyleyen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kıbrıs harekatında helikopter pilotu olarak görev alan gazi Fevzi Silek de gemiyi gezerek hatıralarını anlattı.

Türkiye’nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, dün İzmit Körfezi’ne demirledi. Devasa savaş gemisi, bugün saat 14.00’te vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile gazi, gazi yakınları ve şehit aileleri gezdi. Ardından yüzlerce vatandaş ve öğrenci de gemiyi ziyaret etti. Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiye, vapur seferleri düzenlendi. Devasa gemiyi gören ziyaretçiler, telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Tam donanımlı askerlerin bulunduğu TCG Anadolu, 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Gözlerim yaşararak gemiyi gezdim"

Gemiyi çok beğendiğini dile getiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu bugün Kocaelililerin ziyaretine açıldı. Bugünde gözlerim yaşararak gemiyi gezdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve donanmamızın gelmiş olduğu seviyeyi görmekten büyük memnuniyet ve mutluluk duydum. Bu onuru ve mutluluğu Kocaelili kardeşlerimiz de paylaşması vesilesiyle donanma komutanımıza ve devletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bugün şehit ve gazi ailelerimizle beraber gemiye çıktık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Biz kez daha, daha iyilerini, güzellerini ve güçlülerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu, Türkiye 100 yılının da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzyıl, Türkiye ve Türk yüzyılı olacak.

"Kaza da geçirdim, helikopterim de parçalandı ama sağ salim yaşıyorum"

Kıbrıs harekatında helikopter pilotu olarak görev alan gazi Fevzi Silek, "1960 yılında uçak pilotu, ardından da helikopter pilotu oldum. Türkiye’nin ilk helikopter pilotlarından biriyim. Kıbrıs harekatına helikopter ile katıldım. Yaşım 84 oldu, şu an arkadaşlarımdan kimse kalmadı. Sadece Amerika’da dolaşmadım onun dışında dünyayı dolaşmadığım yer kalmadı. 25 sene askeriyede, 15 sene de sivil helikopterde uçtum. Kaza da geçirdim, helikopterim de parçalandı ama sağ salim yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Mükemmel, gururumuz olan bir gemi"

Gurur duyduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Rıza Demir de, "Gemi çok güzeldi, moderndi. Çok beğendik, inşallah daha büyüklerini yapmak nasip olur. O zaman daha da sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi Mümin Olca ise, "Böyle güzel gemide bizi buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Mükemmel. Gururumuz olan bir gemi. Daha büyüğünü de ileriki tarihlerde yapmayı Türk devletine inşallah nasip etsin" dedi.