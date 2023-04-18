TCG Anadolu'yu 2. gününde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu ikinci gününde 14 bin 251 kadar vatandaş ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı’nda dün vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar ilk günden beri sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi ziyaret etti, bugün ise 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti.