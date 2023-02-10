TCG Bayraktar'da yaralı vatandaşların tedavisi sürüyor

Trakyalı ekipler afet bölgesinde enerji ihtiyacı için çalışıyor

Trakyalı ekipler afet bölgesinde enerji ihtiyacı için çalışıyor

KTO deprem bölgeleri için tek yürek

KTO deprem bölgeleri için tek yürek

EGM deprem bölgesindeki köylere erzak ve çadır sevkiyatlarını aralıksız sürdürüyor

EGM deprem bölgesindeki köylere erzak ve çadır sevkiyatlarını aralıksız sürdürüyor