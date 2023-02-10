TCG Bayraktar'da yaralı vatandaşların tedavisi sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar'ın İskenderun'da depremde yaralanan depremzedelerin tedavisinin sürdürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın İskenderun’da depremde yaralanan depremzedelerin tedavisinin sürdürüldüğünü bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İskenderun’a demirleyen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı personeli ile Bakanlığımızın sağlık personeli, yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam ediyor” denildi.