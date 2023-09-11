TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri İzmir'de ziyarete açıldı
İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı.
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemilerinin Konak Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti.