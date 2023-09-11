TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri İzmir'de ziyarete açıldı

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı.

TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri İzmir'de ziyarete açıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemileri ziyarete açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TCG Burgazada ve TCG Osmangazi gemilerinin Konak Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı