TCG Nusret mayın gemisi Bandırma'da
Çanakkale'de 1915'te döşediği mayınlarla tarihin seyrini değiştiren Nusret mayın gemisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.
Çanakkale’de 1915’te döşediği mayınlarla tarihin seyrini değiştiren Nusret mayın gemisi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.
TCG Nusret N-16 mayın gemisi, Bandırma Limanı’na demirledi. Dün akşam kente gelen gemi, sabah saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Mürettebatı ile birlikte Bandırma Limanı’na demir atan TCG Nusret N-16 mayın gemisi, 2011’de aslına birebir uyularak Gölcük Tersanesi’nde inşa edildi. Gemi geçmişi günümüze aktaran bir müze özelliği taşıyor. TCG Nusret mayın gemisi, Bandırma L iskelesinde bugün 10.00 12.00/13.30-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.